Глава ДНР Пушилин наградил дочь Кадырова Орденом Дружбы

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин вручил Орден Дружбы чеченскому министру культуры Айшат Кадыровой.

16 октября глава Министерства культуры Чечни и по совместительству дочь лидера республики Айшат Кадырова прибыла в ДНР, где провела рабочую встречу с Денисом Пушилиным. В ходе переговоров Пушилин вручил Кадыровой Орден Дружбы, отметив, что чеченский народ внёс огромный вклад в освобождение Донбасса.

Также Денис Пушилин напомнил, что совсем недавно он лично приезжал с визитом в Чеченскую республику, а теперь принимает гостей из Чечни у себя в стране.