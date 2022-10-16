Песков: Путин проводит оперативное совещание с Совбезом России каждую неделю

Дмитрий Песков рассказал об еженедельных консультациях Владимира Путина с российским Совбезом.

16 октября пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проводит оперативное совещание с регулярными членами Совета безопасности на еженедельной основе. Также Песков отметил, что Путин намеревается провести аналогичное совещание на грядущей неделе, однако данное мероприятие является штатным и не носит экстренного характера.

По данным Дмитрия Пескова, обычно на совещаниях с Совбезом Владимир Путин уделяет внимание социально-экономической обстановке России и вопросам, прямо сопряжённым с безопасностью российского государства.