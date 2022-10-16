МИД Сербии: сербское посольство в Киеве закрыто с начала марта
2022-10-16
18:56
Министерство иностранных дел Сербии сообщило о закрытии своего посольства на территории Украины.
16 октября ряд СМИ массово сообщил о том, что посольство Сербии на территории Украины закрыто на неопределённый срок из-за причин, связанных с безопасностью членов сербского диппредставительства. В МИД Сербии подтвердили данную информацию, однако уточнили, что посольство страны в Киеве закрыто с начала марта.
По данным Министерства иностранных дел Сербии, ещё весной сотрудники сербского посольства в Киеве были эвакуированы в Белград, где продолжили выполнять работу дистанционно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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