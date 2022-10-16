МИД Сербии: сербское посольство в Киеве закрыто с начала марта

Министерство иностранных дел Сербии сообщило о закрытии своего посольства на территории Украины.

16 октября ряд СМИ массово сообщил о том, что посольство Сербии на территории Украины закрыто на неопределённый срок из-за причин, связанных с безопасностью членов сербского диппредставительства. В МИД Сербии подтвердили данную информацию, однако уточнили, что посольство страны в Киеве закрыто с начала марта.

По данным Министерства иностранных дел Сербии, ещё весной сотрудники сербского посольства в Киеве были эвакуированы в Белград, где продолжили выполнять работу дистанционно.