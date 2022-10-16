Представители НАТО и Китая жестко поспорили из-за Украины
2022-10-16
19:12
Представители НАТО и Китая обменялись острыми фразами во время международной арктической конференции в Исландии.
У высокопоставленного лица Альянса произошла словесная перепалка с китайским дипломатом по поводу конфликта в Украине. Инцидент описывает Bloomberg.
Стычка произошла на ежегодной конференции Arctic Circle Assembly, проходящей в Исландии. В нем приняли участие адмирал Роб Бауэр - председатель Военного комитета НАТО, офицер ВМС Нидерландов - и Хэ Рулонг, посол Китая в Исландии.
Оно было спровоцировано Бауэром, который заявил, что Китай "не разделяет наших (западных — ред.) ценностей и стремится нарушать правила международного порядка". После этого представитель Пекина прервал его: "Адмирал, при всем уважении, ваша речь полна высокомерных фраз".
"Поскольку, насколько я понимаю, вы подчеркиваете принцип суверенитета и важность сохранения международно признанных границ, у меня возникает следующий вопрос: почему Китай до сих пор не осудил действия России в Украине?" — спросил Бауэр.
Хэ Рулонг ответил, что "украинский кризис следует понимать в более широкой исторической перспективе" и добавил, что его страна является миротворцем.
Опубликовано: Николай Скира
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