Шольц высказался за расширение ЕС на восток и его военную независимость от США

Олаф Шольц говорил о будущем Европейского Союза. Канцлер Германии высказался за расширение Сообщества до 36 стран и постепенную отмену правила единогласия в вопросах внешней и налоговой политики.

Он также поддержал усилия по продвижению военной независимости ЕС.

Расширение Евросоюза еще на целых 9 стран (в настоящее время в ЕС входит 27 стран) Шольц обосновал усилением его "геополитической роли".

"Тот факт, что ЕС продолжает расширяться на восток, — это победа для всех нас", — сказал он во время Европейского конгресса социал-демократических партий.

Он подчеркнул, что страны, которые в настоящее время заявляют о своей готовности присоединиться , такие как Украина , Молдова, страны Западных Балкан или Грузия, неизменно должны будут соответствовать критериям присоединения.

Шольц добавил, что в мире с населением почти 10 миллиардов человек расширенный ЕС будет иметь "крупнейший единый рынок, ведущие исследовательские институты, инновационные предприятия и стабильные демократии" и сможет лучше представлять свои ценности.

Более того, Шольц высказался за постепенную отмену принципа единогласия при принятии решений во внешней политике или в областях, связанных с налоговой политикой.

"Я знаю, что нам еще многое предстоит сделать. Но я также четко говорю: если нашей целью является геополитическая Европа, решения большинства будут прибылью, а не потерей суверенитета", - заявил канцлер Германии.

Политик также высказался за большую военную независимость ЕС. По его оценке, среди прочего, страны Сообщества должны более скоординировано закупать оружие.