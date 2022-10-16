IRNA: Раиси обвинил Байдена в разжигании «хаоса и террора» в Иране

Иранский президент Ибрахим Раиси выступил с обвинениями в адрес Джо Байдена.

Вечером 16 октября иранский телеканал IRNA сообщил, что президент Ирана Ибрахим Раиси обвинил своего американского коллегу Джозефа Байдена в преднамеренном разжигании хаоса и террора на территории иранского государства.

Примечательно, что в последнее время западные СМИ стали чаще распространять информацию о том, что вооружённые силы Соединённых Штатов незаконно вывозят нефть из Сирии в Иран, в то время как Байден открыто угрожает иранскому правительству последствиями за разработку ядерного оружия.