Полиция Молдавии демонтировала палаточный городок оппозиции в Кишинёве

2022-10-16

19:51

Молдавские полицейские приступили к демонтажу палаток возле здания парламента в центре столицы.

Репортёры российского издания "РИА Новости" сообщают, что вечером 16 октября полицейские и карабинеры начали демонтировать палаточный городок возле парламента Молдавии, расположенного в центре Кишинёва. В городе наблюдаются стычки с полицейскими, которые не носят массового характера.

18 сентября молдавская оппозиция объявила о проведении бессрочной протестной акции, целью которой является отставка президента Молдавии Майи Санду.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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