Полиция Молдавии демонтировала палаточный городок оппозиции в Кишинёве
2022-10-16
19:51
Молдавские полицейские приступили к демонтажу палаток возле здания парламента в центре столицы.
Репортёры российского издания "РИА Новости" сообщают, что вечером 16 октября полицейские и карабинеры начали демонтировать палаточный городок возле парламента Молдавии, расположенного в центре Кишинёва. В городе наблюдаются стычки с полицейскими, которые не носят массового характера.
18 сентября молдавская оппозиция объявила о проведении бессрочной протестной акции, целью которой является отставка президента Молдавии Майи Санду.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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