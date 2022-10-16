Минобороны Саудовской Аравии заявило ответило на обвинения в поддержке РФ
2022-10-16
20:05
Министерство обороны Саудовской Аравии уведомляет, что страна не поддерживает Россию в спецоперации на территории Украины.
Вечером 16 октября Министерство обороны Саудовской Аравии опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что правительство страны "поражено" обвинениями со стороны Запада, которые гласят, что Саудовская Аравия якобы поддерживает российскую спецоперацию в Украине.
В Минобороны Саудовской Аравии предположили, что подобные высказывания могут распространяться политиками Соединённых Штатов из-за того, что страны ОПЕК+ утвердили решение о снижении добычи нефти в мире вопреки просьбам Джо Байдена увеличить добычу данного энергоресурса для снижения цен на топливо в США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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