Село Солоти осталось без электричества на фоне работы ПВО в Белгородской области

2022-10-16

20:11

В Белгородской области России деревня Солоти осталась без электроснабжения, в то время как в регионе работают системы ПВО.

Вечером воскресенья глава Валуйского городского округа Белгородской области России Алексей Дыбов сообщил, что местная деревня Солоти полностью обесточена, однако специалисты уже выехали на место ЧП и занимаются восстановлением функционирования электросети в поселении.

Также Дыбов утверждает, что в небе над Белгородской областью работают системы противовоздушной обороны армии России, которые предположительно перехватывают украинские ракеты.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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