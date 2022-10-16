Село Солоти осталось без электричества на фоне работы ПВО в Белгородской области
2022-10-16
20:11
В Белгородской области России деревня Солоти осталась без электроснабжения, в то время как в регионе работают системы ПВО.
Вечером воскресенья глава Валуйского городского округа Белгородской области России Алексей Дыбов сообщил, что местная деревня Солоти полностью обесточена, однако специалисты уже выехали на место ЧП и занимаются восстановлением функционирования электросети в поселении.
Также Дыбов утверждает, что в небе над Белгородской областью работают системы противовоздушной обороны армии России, которые предположительно перехватывают украинские ракеты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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