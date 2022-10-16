Лаутербах: множество больниц Германии закроются из-за инфляции и энергокризиса
2022-10-16
21:24
Глава немецкого Минздрава Карл Лаутербах прогнозирует закрытие многих больниц в стране.
Телеканал ARD взял интервью у министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха, который уверен, что быстрые темпы роста инфляции и энергетический кризис станут основополагающими причинами закрытия многих учреждений здравоохранения в ФРГ. По мнению Лаутербаха, администрация Берлина должна действовать быстро, иначе Германия столкнётся с ЧП в области здравоохранения.
Примечательно, что недавно Карл Лаутербах обратился в немецкое Министерство финансов с просьбой о помощи в виде создания особого фонда поддержки больниц, однако получил отказ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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