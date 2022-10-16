Лаутербах: множество больниц Германии закроются из-за инфляции и энергокризиса

Глава немецкого Минздрава Карл Лаутербах прогнозирует закрытие многих больниц в стране.

Телеканал ARD взял интервью у министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха, который уверен, что быстрые темпы роста инфляции и энергетический кризис станут основополагающими причинами закрытия многих учреждений здравоохранения в ФРГ. По мнению Лаутербаха, администрация Берлина должна действовать быстро, иначе Германия столкнётся с ЧП в области здравоохранения.

Примечательно, что недавно Карл Лаутербах обратился в немецкое Министерство финансов с просьбой о помощи в виде создания особого фонда поддержки больниц, однако получил отказ.