Лаутербах: множество больниц Германии закроются из-за инфляции и энергокризиса

2022-10-16

21:24

Глава немецкого Минздрава Карл Лаутербах прогнозирует закрытие многих больниц в стране.

Телеканал ARD взял интервью у министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха, который уверен, что быстрые темпы роста инфляции и энергетический кризис станут основополагающими причинами закрытия многих учреждений здравоохранения в ФРГ. По мнению Лаутербаха, администрация Берлина должна действовать быстро, иначе Германия столкнётся с ЧП в области здравоохранения.

Примечательно, что недавно Карл Лаутербах обратился в немецкое Министерство финансов с просьбой о помощи в виде создания особого фонда поддержки больниц, однако получил отказ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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