Полиция Молдовы начала жесткий разгон протестующих в Кишеневе

В Молдове начались массовые протесты. Полиция начала разгонять собравшихся.

В столице Молдовы начались многотысячные протесты. Оппозиция уже объявила о создании "Комитета национального спасения".

Более того, недовольные уже начали создавать в Кишиневе палаточные городки.

"О создании Комитета национального спасения объявила молдавская оппозиция, в центре Кишинёва начали устанавливать палатки", - передает "Московский комсомолец".

Также в сети появились видео, на которых полиция начала разгон массовых беспорядков.

Молдавская оппозиции объявила о том, что протесты будут продолжаться до отставки правительства Майи Санду.