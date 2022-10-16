Полиция Молдовы начала жесткий разгон протестующих в Кишеневе
2022-10-16
21:31
В Молдове начались массовые протесты. Полиция начала разгонять собравшихся.
В столице Молдовы начались многотысячные протесты. Оппозиция уже объявила о создании "Комитета национального спасения".
Более того, недовольные уже начали создавать в Кишиневе палаточные городки.
"О создании Комитета национального спасения объявила молдавская оппозиция, в центре Кишинёва начали устанавливать палатки", - передает "Московский комсомолец".
Также в сети появились видео, на которых полиция начала разгон массовых беспорядков.
Молдавская оппозиции объявила о том, что протесты будут продолжаться до отставки правительства Майи Санду.
Опубликовано: Николай Скира
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