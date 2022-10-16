Раиси обвинил администрацию Байдена в разжигании хаоса

Президент Ирана Ибрахим Раиси обвинил Белый дом в «разжигании хаоса, террора и разрушений».

16 октября иранское информационное агентство IRNA, со ссылкой на заявление президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, сообщило о том, что Соединённые Штаты испытывают злобу и зависть видя «каждое хорошее, новаторское и творческое движение иранской нации».

Раиси отметил, что действующий президент США Джо Байден не стесняется в выражениях, чем «разжигает хаос, террор и разрушения» на территория других государств, думая лишь о личной выгоде.