Егоров: ВКС России уничтожили сто террористов на северо-западе Сирии
2022-10-16
22:54
Российский генерал-майор Олег Егоров рассказал о ликвидации боевиков в Сирии авиацией армии России.
16 октября представитель Министерства обороны РФ Олег Егоров сообщил, что в рамках программы по противодействию терроризму во всём мире российские военно-космические силы нанесли авиационные ракетные удары по пункту временной дислокации боевиков на северо-западе Сирии.
По данным Егорова, в результате высокоточного удара российская стратегическая авиация уничтожила около ста террористов, пятнадцать принадлежавших им машин и склады с оружием и боеприпасами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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