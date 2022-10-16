Егоров: ВКС России уничтожили сто террористов на северо-западе Сирии

2022-10-16

22:54

Российский генерал-майор Олег Егоров рассказал о ликвидации боевиков в Сирии авиацией армии России.

16 октября представитель Министерства обороны РФ Олег Егоров сообщил, что в рамках программы по противодействию терроризму во всём мире российские военно-космические силы нанесли авиационные ракетные удары по пункту временной дислокации боевиков на северо-западе Сирии.

По данным Егорова, в результате высокоточного удара российская стратегическая авиация уничтожила около ста террористов, пятнадцать принадлежавших им машин и склады с оружием и боеприпасами.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: