Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию
2022-10-16
23:57
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию по вечерам.
В воскресенье, 16 октября 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к украинским гражданам с призывом сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00.
Зеленский пояснил, что данная мера связана с повреждением объектов энергетики на территории Украины в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры служащими Вооружённых сил Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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