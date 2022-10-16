Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию

2022-10-16

23:57

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию по вечерам.

В воскресенье, 16 октября 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к украинским гражданам с призывом сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00.

Зеленский пояснил, что данная мера связана с повреждением объектов энергетики на территории Украины в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры служащими Вооружённых сил Российской Федерации.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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