Зеленский: в районах Соледара и Артёмовска идут крайне тяжёлые бои

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о о тяжёлом положении ВСУ в районах Соледара и Артёмовска.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что в районах Соледара и Артёмовска ДНР в настоящее время остаются ключевыми горячими точками.

Глава киевского режима Зеленский заявил, что на данном направлении фронта идут «очень тяжёлые бои» для служащих Вооружённых сил Украины, чьи попытки закрепиться на позициях незамедлительно пресекаются российской армией.