Зеленский выделил самые тяжелые для ВСУ участки фронта

2022-10-17

00:25

Президент Украины заявил, что самые тяжелые бои идут в районе Соледара и Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в Twitter сообщил, что самые тяжелые бои  подразделения ВСУ ведут в районе Соледара и Бахмута.

Ранее украинский лидер отмечал крайне тяжелое положение, в котором оказались военнослужащие в окрестностях этих населенных пунктов.

14 октября офицер Народной милиции ДНР рассказывал, что подразделения украинской армии отошли на окраины Бахмута и Соледара.

Опубликовано: Максим Алексеев







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