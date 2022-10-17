Зеленский выделил самые тяжелые для ВСУ участки фронта
2022-10-17
00:25
Президент Украины заявил, что самые тяжелые бои идут в районе Соледара и Бахмута.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в Twitter сообщил, что самые тяжелые бои подразделения ВСУ ведут в районе Соледара и Бахмута.
Ранее украинский лидер отмечал крайне тяжелое положение, в котором оказались военнослужащие в окрестностях этих населенных пунктов.
14 октября офицер Народной милиции ДНР рассказывал, что подразделения украинской армии отошли на окраины Бахмута и Соледара.
Опубликовано: Максим Алексеев
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