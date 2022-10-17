Зеленский: в горячих точках Соледара и Бахмута идут тяжёлые бои
2022-10-17
00:30
В понедельник Владимир Зеленский сообщил об ожесточённых боях в районе Бахмута (Артёмовска) и Соледара.
В ночь на 17 октября Владимир Зеленский провёл своё ежедневное обращение к гражданам Украины, где публично признал, что в районе городов Соледар и Бахмут Донецкой Народной республики сформировались горячие точки, где украинские войска ведут тяжёлые бои с российскими силами спецоперации.
Накануне стало известно, что вооружённые силы России совместно с народной милицией Донбасса осуществили прорыв к Артемовску (Бахмуту) в результате успешной наступательной операции, взяв контроль над соседними Иванградом и Опытным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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