Зеленский: в горячих точках Соледара и Бахмута идут тяжёлые бои

2022-10-17

00:30

В понедельник Владимир Зеленский сообщил об ожесточённых боях в районе Бахмута (Артёмовска) и Соледара.

В ночь на 17 октября Владимир Зеленский провёл своё ежедневное обращение к гражданам Украины, где публично признал, что в районе городов Соледар и Бахмут Донецкой Народной республики сформировались горячие точки, где украинские войска ведут тяжёлые бои с российскими силами спецоперации.

Накануне стало известно, что вооружённые силы России совместно с народной милицией Донбасса осуществили прорыв к Артемовску (Бахмуту) в результате успешной наступательной операции, взяв контроль над соседними Иванградом и Опытным.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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