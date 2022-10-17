Белый дом предостерег Россию от применения ядерного оружия на Украине

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, которого цитирует CNN, ответил на вопрос о возможном применении Россией ядерного оружия в Украине.

Он заявил, что "страны НАТО и другие ответственные страны, включая Китай и Индию, должны ясно дать понять, что России не следует рассматривать возможность использования ядерного оружия в Украине".

На вопрос, будет ли президент США Джо Байден интерпретировать применение тактического ядерного оружия в Черном море как "менее серьезное", Салливан ответил, что было бы очень опасно подчеркивать такие различия в этом контексте.

"Применение ядерного оружия на поле боя в Украине — это применение ядерного оружия на поле боя в Украине, мы не собираемся различать эти понятия", — сказал советник Белого дома.

Салливан также прокомментировал отношения США с Саудовской Аравией, которая, "ограничив добычу нефти, вступила в союз с Россией".

"Учитывая отношения США с Саудовской Аравией, Джо Байден будет действовать методично и стратегически, он будет консультироваться о дальнейших шагах с представителями обеих американских сторон", - заявил политик.