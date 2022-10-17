По свидетельствам очевидцев в Киеве прогремели три взрыва

2022-10-17

07:51

Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве около 6:35, 6:45 и 6:58 были слышны три взрыва, ровно через неделю после российских ударов по Киеву.

О ракетном ударе по объектам украинской столицы сообщают журналисты AFP.

Незадолго до первого взрыва прозвучали сирены воздушной тревоги.
 

Опубликовано: Тарас Медведев







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