Сегодня ночью Киев был атакован дронами-камикадзе
2022-10-17
08:06
В понедельник утром, 17 октября, в центре Киева прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога, сообщает "Интерфакс-Украина".
Мэр города Виталий Кличко сообщил в социальных сетях о взрывах в Шевченковском районе в центрально-западной части столицы. Он призвал горожан оставаться в убежищах.
"Все службы следуют на место. Детали позже. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" - написал Кличко.
Позднее он сообщил о еще одном взрыве.
В свою очередь, глава администрации президента Украины Андрей Ермак рассказал, что столицу атаковали дронами-камикадзе.
"Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет", - написал Ермак.
Опубликовано: Николай Скира
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