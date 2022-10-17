Сегодня ночью Киев был атакован дронами-камикадзе

В понедельник утром, 17 октября, в центре Киева прозвучали взрывы, объявлена ​​воздушная тревога, сообщает "Интерфакс-Украина".

Мэр города Виталий Кличко сообщил в социальных сетях о взрывах в Шевченковском районе в центрально-западной части столицы. Он призвал горожан оставаться в убежищах.

"Все службы следуют на место. Детали позже. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" - написал Кличко.

Позднее он сообщил о еще одном взрыве.

В свою очередь, глава администрации президента Украины Андрей Ермак рассказал, что столицу атаковали дронами-камикадзе.

"Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет", - написал Ермак.