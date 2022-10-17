Пленный сержант «Азова» обвинил Зеленского во лжи об обороне Мариуполя

Попавший в плен к российским войскам сержант нацбатальона "Азов" Михаил Швец рассказал о том, что правительство Украины запрещало им сдаваться на "Азовстали".

В понедельник утром сдавшийся в плен сержант национального полка "Азов" (организация признана террористической в России) Михаил Швец утверждает, что Владимир Зеленский публично лгал мировой общественности в вопросах обороны Мариуполя и нахождении украинских военных на территории комбината "Азовсталь".

По словам Швеца, Зеленский уверял всех в том, что украинские войска находятся в Мариуполе добровольно и сами не желают сдаваться, однако в действительности Генштаб ВСУ запретил сдачу в плен, приказав оборонять город при любых условиях.