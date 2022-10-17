Украинский офицер рассказал о хитростях ВСУ для прорыва из Мариуполя

Пленный офицер ВСУ рассказал о тех ухищрениях, на которые шли украинские военные для прорыва из Мариуполя.

Пленный майор украинской армии Николай Мищенко рассказал, что для прорыва из Мариуполя в сторону Запорожья на технику наносились буквы "Z", а на руку цеплялись белые повязки.

Мищенко пояснил, что планировалось с помощью такой хитрости проскочить российские блокпосты. Однако сделать этого не получилось. Вину за случившееся офицер возложил на командира бригады, который вырвался вперед и попал в плен, что вызвало панику в подразделениях.