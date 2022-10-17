В результате пожара в тюрьме Эвин в Тегеране погибли восемь человек

2022-10-17

09:15

В столице Ирана, в известной тюрьме Эвин произошел пожар, в результате чего скончались восемь заключенных, сообщает агентство ИРНА.

Задержанные, скончавшиеся в больнице, были осуждены за кражу, сообщается на сайте Судебной власти.

В сообщении суда ранее сообщалось о четырех погибших и 61 раненом, четверо из которых находились в тяжелом состоянии.

«Четыре человека скончались в больнице, в результате чего число погибших достигло восьми», — сообщает Mizan Online, веб-сайт судебной власти.

Опубликовано: Тарас Медведев







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