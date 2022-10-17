FT: Китай вступил в прямое соперничество с Западом из-за поддержки России
2022-10-17
09:25
Издание Financial Times утверждает, что Пекин усилил соперничество с западными странами после начала спецоперации в Украине.
17 октября международная газета FT со ссылкой на закрытый документ глав Евросоюза сообщила, что в Брюсселе увидели признаки вступления Китая в прямое соперничество с коллективным Западом из-за поддержки России на фоне антироссийских санкций. По данным Financial Times, в документе утверждается, что Европу тревожит факт усиления сотрудничества между Пекином и Москвой.
Также журналисты FT заявили, что закрытый документ Европейского союза рекомендует членам организации снизить свою зависимость от Китая и нарастить сотрудничество с США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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