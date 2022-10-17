The Washington Post: в США указали на рост популярности идей Путина на Западе

The Washington Post: популярность идей Владимира Путина растет среди лидеров и населения западных стран.

В понедельник утром американское издание The Washington Post сообщило, что среди лидеров и населения западных стран широкую популярность постепенно приобретают идеи президента России Владимира Путина. WP ссылается на выступление Путина в конце сентября, где российский лидер по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях заявил, что начавшийся слом западной гегемонии необратим, мир вступил в период революционных трансформаций.

Путин подчеркнул, что Запад отстаивает порядок, основанный на правилах, но неясно, кто придумал эти правила, это сплошной обман.Тех, кто готов жить по правилам Запада, Путин назвал политическими мазохистами. Российский лидер также отметил, что для России понятие "третьего пола" неприемлемо.

Ранее обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung отметил, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки России и ее президента Владимира Путина. Среди населения этих стран зреет недовольство из-за последствий экономических санкций, добавил обозреватель.