Почти 5 млн ​​итальянцев не в состоянии оплатить счета за газ, электричество и квартплату

4,7 млн ​​итальянцев в последнее время не оплатили хотя бы один счет: за газ, электричество или квартплату, потому что не могут себе этого позволить.

Таков результат опроса, проведенного специализированным порталом по сравнению размеров платежей. Это реальные последствия повышения в связи с энергетическим кризисом.

Президент Конфедерации промышленников Карло Бономи, слова которого цитирует Ansa, подчеркнул, что энергетический кризис затрагивает как компании, так и семьи, среди которых тревожно растет явление бедности.

Из-за высоких счетов, которые не в состоянии оплатить несколько миллионов человек, глава итальянской банковской ассоциации (Abi) Антонио Патуэлли призвал к действиям на национальном и европейском уровне по продлению срока погашения кредитов и жилищных кредитов.

По его словам, Европейский союз должен позволить банкам разрешать компаниям и семьям откладывать выплаты по долгам, чтобы дать им больше времени для финансового восстановления и выполнения своих обязательств.

Эксперты организации по защите прав потребителей Codacons отмечают, что цены на электроэнергию в этом квартале выросли на 122% по сравнению с теми, что действовали в последние три месяца прошлого года. Это означает, что средняя семья должна платить в год за электроэнергию на 660 евро больше.

Дальнейшее повышение цен на газ ожидается с ноября. По сравнению с прошлым годом они вырастут на 117%.