ЮНИСЕФ заявил о четырех миллионах детей, живущих за чертой бедности, из-за войны на Украине

Война на Украине и связанный с ней рост стоимости жизни за последние месяцы привели к тому, что еще миллионы детей в Восточной Европе и Центральной Азии оказались за чертой бедности.

К такому выводу пришли авторы исследования Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), которое было опубликовано в понедельник, 17 октября.

«Война на Украине и растущая инфляция привели к бедности еще четыре миллиона детей, что на 19% больше, чем в 2021 году», говорится в документе, в котором подчеркивается, что дети несут наиболее тяжелое бремя экономического кризиса, вызванного конфликтом.

Дети составляют 25% населения планеты и на них приходится почти 40% из 10,6 млн человек, которые по оценке Фонда присоединились к живущим за чертой бедности уже в этом году.

Исследование затронуло 22 страны мира. Примечателен тот факт, что на Россию, где еще 2,8 миллиона детей оказались за чертой бедности, приходится почти три четверти общего прироста, измеряемого ЮНИСЕФ. Эту ситуацию характеризуют два фактора: в России многочисленное население и, по оценке ЮНИСЕФ, ВВП страны может снизиться на 8%, что является вторым по величине снижением экономического роста среди стран, включенных в анализ.

«Последствия конфликта на Украине чрезвычайно важны для России, потому что война приводит к ухудшению доступа к определенному количеству основных продуктов, к топливу или просто к корректировке покупательной способности из-за инфляции», — уточнила председатель ЮНИСЕФ Аделина Хазан. Со своей стороны, в Украине проживает еще полмиллиона детей, живущих в бедности, которая занимает второе место, за ней следует Румыния с дополнительными 110 000 детей, отмечается в исследовании.

«ЮНИСЕФ бьет тревогу по поводу последствий конфликта на Украине и призывает правительства оказать чрезвычайную поддержку в области социальной защиты и реализовать программы денежной помощи для наиболее уязвимых семей с детьми», — отмечает Аделина Хазан. Глава организации отмечает при этом, что «чем беднее семья, тем большая доля ее доходов уходит на предметы первой необходимости, такие как продукты питания и топливо».

ЮНИСЕФ предупреждает, что растущая детская бедность в Восточной Европе и Центральной Азии может привести к смерти 4500 детей до достижения ими первого дня рождения и стать причиной проблем с обучением дополнительно 117 000 человек, которые были вынуждены бросить школу в 2022 году.