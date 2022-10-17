Владимир Путин сделал заявление и напугал жителей Великобритании

Президент Российской Федерации высказался о риске глобальной ядерной катастрофы из-за НАТО.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление, суть которого сводится к неизбежности глобальной ядерной катастрофы в случае прямого столкновения России и НАТО.

Многих жителей Великобритании напугал такой сценарий. В частности читатели Daily Mail высказали свое мнение о происходящем.

"Наглое поведение Запада привело к критической ситуации, которая сейчас сложилась в Украине", - написал один из читателей.

"Путин всегда предлагал переговоры, но его никто не хотел слушать", - сделал вывод другой пользователь.

"Люди на Западе должны осознать, что правящая элита - это поджигатели войны", - признал третий пользователь.

Ранее президент США Джо Байден подчеркнул, что впервые со времен Карибского кризиса мир так близко подступил к "ядерному армагеддону".