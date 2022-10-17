Топливный кризис привел к возобновлению забастовок на пяти объектах TotalEnergies во Франции

Забастовка возобновляется в Нормандии, Донже, Ла-Меде, Фейзине и во Фландрии, несмотря на реквизиции, сообщает AFP со ссылкой на представителей профсоюзов.

Забастовка на французских НПЗ TotalEnergies возобновилась на пяти площадках, сообщил AFP координатор CGT по группе Эрик Селлини, чей профсоюз не подписал соглашение о заработной плате, заключенное между руководством и двумя мажоритарными профсоюзами.

«Забастовка возобновляется в Нормандии, Донже, Ла-Меде, Фейзене и во Фландрии, несмотря на реквизиции», — сказал Эрик Селлини.

Представитель профсоюзов добавил при этом, что «руководство, похоже, не готово вернуться за стол переговоров».

