Страны ЕС намерены сохранить правила вылова сельди и трески на Балтике

С этого года в западной части Балтийского моря нельзя специально ловить треску, а ловить сельдь можно только на куттеры длиной менее двенадцати метров и так называемые «пассивные орудия лова» - жаберные сети.

В 2021 году в Балтийском море на территории ЕС разрешалось вылавливать 1600 тонн сельди и 4000 тонн трески. Квоты и новые правила лова были приняты после тревожных событий с сокращением рыбных запасов. По мнению защитников природы, этому способствовал не только сам промысел — негативные последствия принесло изменение климата.

Экологи неоднократно предупреждали о чрезмерном вылове рыбы в Балтийском море, который приносил немалый ущерб для экосистемы. Переговоры

В конце прошлой недели в кругах ЕС заявили, что на проделана большая работа. «Надеюсь, это поможет нам найти разумное политическое соглашение», — сказал перед встречей министров сельского хозяйства ЕС высокопоставленный европейский дипломат.

Помимо объемов вылова для Балтийского моря, министры намерены обсудить ситуацию в сельском хозяйстве Украины. Ожидается, что в центре внимания также будут проблемы с увеличением запасов топлива и доступности удобрений.