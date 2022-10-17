В Киеве школы перешли на дистанционный режим обучения детей
2022-10-17
10:16
Городская администрация Киева сообщила о переводе учебных заведений на удаленный режим работы.
В Telegram-канале столичной администрации сообщается, что учебные заведения Киева переведены на дистанционный режим обучения детей.
"Обучение будет проходить удаленно, поскольку сохраняется опасность воздушного нападения", - говорится в публикации.
Воздушную тревогу в Киеве и области объявили в 6.00 17 октября. В центре города прогремело несколько мощных взрывов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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