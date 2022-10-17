В Киеве школы перешли на дистанционный режим обучения детей

Городская администрация Киева сообщила о переводе учебных заведений на удаленный режим работы.

В Telegram-канале столичной администрации сообщается, что учебные заведения Киева переведены на дистанционный режим обучения детей.

"Обучение будет проходить удаленно, поскольку сохраняется опасность воздушного нападения", - говорится в публикации.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили в 6.00 17 октября. В центре города прогремело несколько мощных взрывов.