Хирург Гавашели настоятельно рекомендует похудеть Ани Лорак

Пластический хирург Лия Гавашели дала совет известной исполнительнице из Украины Ани Лорак срочно сбросить вес.

Пластический хирург Лия Гавашели убеждена, что Ани Лорак первое, что должна сделать, начать работать над фигурой, призвав на помощь экспертов в этом деле.

Специалист советует певице сдать анализы на гормоны, чтобы понять, почему она стремительно набирает вес.

Избавление от лишних килограммов должно представлять собой не только занятия спортом и употребление полезной пищи, но и кометологию, чтобы не обвисала кожа.