Макаревич, покинувший страну с началом спецоперации, признался в любви родине
2022-10-17
10:49
Солист известного музыкального коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич признался, что очень тоскует по родной стране, где был реализован.
У Андрея Макаревича в РФ была куча возможностей реализовать себя. В Израиле дело обстоит по-другому.
Певец признался в эфире передачи "Дневники знаменитостей", что в российской столице у него была тьма дел, вокруг творческие личности, которые его уважали и которых ценил он. Этой "бурлящей" среды ему безумно не хватает на чужбине.
Артист очень надеется, что настанет время, когда он сможет вернуться в родное государство и жить привычной жизнью.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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