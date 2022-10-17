Макаревич, покинувший страну с началом спецоперации, признался в любви родине

Солист известного музыкального коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич признался, что очень тоскует по родной стране, где был реализован.

У Андрея Макаревича в РФ была куча возможностей реализовать себя. В Израиле дело обстоит по-другому.

Певец признался в эфире передачи "Дневники знаменитостей", что в российской столице у него была тьма дел, вокруг творческие личности, которые его уважали и которых ценил он. Этой "бурлящей" среды ему безумно не хватает на чужбине.

Артист очень надеется, что настанет время, когда он сможет вернуться в родное государство и жить привычной жизнью.