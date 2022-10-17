Госдума РФ рассматривает законопроект об отмене отсрочки от призыва для депутатов и сенаторов

В Государственную думу Российской Федерации внесли проект закона, по которому предполагается отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для депутатов и сенаторов.

Инициатором законопроекта, который позволяет отменить отсрочку для российских депутатов и сенаторов, выступил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Документ уже внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ.

Миронов заявил, что считает отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для депутатов и сенаторов документом, который должен предоставляться на общих условиях. То есть, точно на таких же основаниях, как и для простых граждан Российской Федерации.

Ранее Министерство финансов РФ сообщило, что приняло меры для снятия юридической коллизии и поддержки мобилизованных россиян. Среди предполагаемых мер поддержки в частности предлагается отсрочка по уплате отдельных обязательных платежей.

Ведомство также предлагает продление сроков предоставления деклараций о доходах в налоговые органы и отчетных документов. В некоторых случаях Минфин РФ предлагает приостановить сроки проведения ряда контрольных налоговых мероприятий.