В России обеспечат регулярное производство патриотического контента для детей почти на 4 млрд рублей в год

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить регулярное производство цифрового контента в целях воспитания патриотизма у детей и молодежи.

На сайте правительства РФ говориться, что оно обеспечить регулярное производство цифрового и мультимедийного контента для патриотического воспитания детей и молодежи на сумму 3,9 миллиарда рублей в год по поручению президента России.

По итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей было решено направить средства на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.

В 2023 году 3,9 миллиарда рублей будет выделено на создание патриотического контента при участии «Института развития интернета». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что навязывания Западом нетрадиционных ценностей, в том числе и «третьего пола» для российского общества неприемлемо.

Примечательно, что на патриотические программы для российских детей и молодежи и так выделяется значительная сумма, однако основные потоки средств идут из частных фондов. Теперь около 4 миллиардов рублей в год будет выделяться для этих целей из федерального бюджета.