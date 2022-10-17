В России обеспечат регулярное производство патриотического контента для детей почти на 4 млрд рублей в год
2022-10-17
10:57
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить регулярное производство цифрового контента в целях воспитания патриотизма у детей и молодежи.
На сайте правительства РФ говориться, что оно обеспечить регулярное производство цифрового и мультимедийного контента для патриотического воспитания детей и молодежи на сумму 3,9 миллиарда рублей в год по поручению президента России.
По итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей было решено направить средства на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.
В 2023 году 3,9 миллиарда рублей будет выделено на создание патриотического контента при участии «Института развития интернета». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что навязывания Западом нетрадиционных ценностей, в том числе и «третьего пола» для российского общества неприемлемо.
Примечательно, что на патриотические программы для российских детей и молодежи и так выделяется значительная сумма, однако основные потоки средств идут из частных фондов. Теперь около 4 миллиардов рублей в год будет выделяться для этих целей из федерального бюджета.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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