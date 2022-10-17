Установлены личности напавших на добровольцев на полигоне в Белгородской области
2022-10-17
11:02
Установлены граждане Таджикистана, которые открыли огонь по добровольцам на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщают источники в понедельник, 17 октября.
Напомним, что в субботу, 15 октября, группа прибывших на полигон для прохождения учебы граждан Таджикистана открыла огонь по таким же мобилизованным добровольцам ВС России.
Установлено, что в теракте принимали участие 23-летний Мехроб Рахмонов и 24-летний Аминзод Эсхон, которые были уничтожены ответным огнем.
В результате теракта погибли 11 человек, среди которых жители Московской, Нижегородской и Саратовской областей, а также республики Якутия и один украинец.
Минобороны России сообщило в понедельник имена погибших добровльцев.
Цыганов Н., 55 лет, Рязань;
Липин Н., 44 года, Лукоянов;
Сапкалов А., 28 лет, Воскресенск;
Кириченко В., 52 года, Якутия;
Агафонов Н., 45 лет, Нижний Новгород;
Тиняков В., 55 лет, Украина;
Грошков Г, 51 год, Павлово;
Евдощук О., 24 года, Вольск;
Годунов В., 39 лет, Североморск;
Синицин Д., 36 лет, Воскресенск;
Гафетдинов В., 41 год, Волгодонск.
Опубликовано: Тарас Медведев
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