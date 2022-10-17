Установлены личности напавших на добровольцев на полигоне в Белгородской области

Установлены граждане Таджикистана, которые открыли огонь по добровольцам на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщают источники в понедельник, 17 октября.

Напомним, что в субботу, 15 октября, группа прибывших на полигон для прохождения учебы граждан Таджикистана открыла огонь по таким же мобилизованным добровольцам ВС России.

Установлено, что в теракте принимали участие 23-летний Мехроб Рахмонов и 24-летний Аминзод Эсхон, которые были уничтожены ответным огнем.

В результате теракта погибли 11 человек, среди которых жители Московской, Нижегородской и Саратовской областей, а также республики Якутия и один украинец.

Минобороны России сообщило в понедельник имена погибших добровльцев.

Цыганов Н., 55 лет, Рязань;

Липин Н., 44 года, Лукоянов;

Сапкалов А., 28 лет, Воскресенск;

Кириченко В., 52 года, Якутия;

Агафонов Н., 45 лет, Нижний Новгород;

Тиняков В., 55 лет, Украина;

Грошков Г, 51 год, Павлово;

Евдощук О., 24 года, Вольск;

Годунов В., 39 лет, Североморск;

Синицин Д., 36 лет, Воскресенск;

Гафетдинов В., 41 год, Волгодонск.