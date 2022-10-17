Боррель: у ЕС достаточно средств для военной помощи Украине
2022-10-17
11:10
Жозеп Боррель призвал не переживать из-за финансов для военной помощи Украине.
17 октября РИА Новости сообщили,что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель комментируя вопрос об истощении средств для компенсации военных поставок Киеву заверил, что у ЕС достаточно средств для финансирования военных поставок Украине.
На прошлой неделе издание Politico сообщало, что Евросоюз не в состоянии централизовано покрыть все затраты стран-членов, оказывающих военную помощь Украине, так как государства подают слишком много заявок на компенсацию расходов, в то время как средства соответствующего фонда ограничены.
Ранее сообщалось, что в понедельник министры иностранных дел ЕС одобрят шестой транш военной помощи Киеву, он составит 500 миллионов евро, тем самым сумма общей военной помощи Украине достигнет 3,1 миллиарда евро.
Опубликовано: Елена Калиновская
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