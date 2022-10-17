Брухунова пыталась помирить Петросяна с его старшей дочерью Викториной, но ничего не вышло

Старшая дочь Евгения Петросяна Викторина не общается со своим звёздным отцом, о чём в соцсетях рассказала молодая супруга юмориста Татьяна Брухунова.

В День отца жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разместила в сети трогающее за душу семейное фото. Под постом сразу появилась масса тёплых комментариев, поздравлений.

Одна из подписчиц поинтересовалась, не помирился ли знаменитый артист со своей старшей наследницей Викториной.

Брухунова поведала о том, что дочь оборвала с отцом всякие связи, но молодая женщина убеждена, что в будущем близкие родственники простят друг друга и наладят отношения.