Минобороны РФ: российские десантники уничтожили диверсантов ВСУ с помощью дрона

2022-10-17

11:20

В Министерстве обороны России рассказали о ликвидации украинских диверсантов российскими бойцами ВДВ.

Днём понедельника пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские десантники обнаружили группу украинских диверсантов и разведчиков, которые осуществляли мероприятия по маскировке себя и своей военной техники. Отмечается, что засечь солдат ВСУ российским бойцам ВДВ удалось с помощью беспилотника.

Далее десантники России передали данные о местоположении украинских военных, после чего они были оперативно уничтожены огнём российской артиллерии вместе с тяжёлой техникой.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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