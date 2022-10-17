Минобороны РФ: российские десантники уничтожили диверсантов ВСУ с помощью дрона
2022-10-17
11:20
В Министерстве обороны России рассказали о ликвидации украинских диверсантов российскими бойцами ВДВ.
Днём понедельника пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские десантники обнаружили группу украинских диверсантов и разведчиков, которые осуществляли мероприятия по маскировке себя и своей военной техники. Отмечается, что засечь солдат ВСУ российским бойцам ВДВ удалось с помощью беспилотника.
Далее десантники России передали данные о местоположении украинских военных, после чего они были оперативно уничтожены огнём российской артиллерии вместе с тяжёлой техникой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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