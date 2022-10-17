Минобороны РФ: российские десантники уничтожили диверсантов ВСУ с помощью дрона

В Министерстве обороны России рассказали о ликвидации украинских диверсантов российскими бойцами ВДВ.

Днём понедельника пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские десантники обнаружили группу украинских диверсантов и разведчиков, которые осуществляли мероприятия по маскировке себя и своей военной техники. Отмечается, что засечь солдат ВСУ российским бойцам ВДВ удалось с помощью беспилотника.

Далее десантники России передали данные о местоположении украинских военных, после чего они были оперативно уничтожены огнём российской артиллерии вместе с тяжёлой техникой.