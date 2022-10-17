Вхождение Херсонской области в состав РФ обернулось ростом цены на яйца для Украины
2022-10-17
11:23
Издание "Страна.ua" утверждает, что присоединение Херсонской области к России спровоцировало рост цен в Украине.
17 октября "Союз птицеводов Украины" обнародовал информацию о том, что после вхождения Херсонской области в состав РФ по итогам референдумов цена на яйца в Украине выросла до 80 гривен, что эквивалентно 135 российским рублям. По данным организации, это связано с тем, что на Херсонщине находится крупнейшая птицефабрика "Чернобаевский".
Также в "Союзе птицеводов Украины" отметили, что после начала спецоперации многие украинские предприятия по производству яиц были закрыты, а другие не смогли нарастить количество несущихся кур.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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