Вхождение Херсонской области в состав РФ обернулось ростом цены на яйца для Украины

2022-10-17

11:23

Издание "Страна.ua" утверждает, что присоединение Херсонской области к России спровоцировало рост цен в Украине.

17 октября "Союз птицеводов Украины" обнародовал информацию о том, что после вхождения Херсонской области в состав РФ по итогам референдумов цена на яйца в Украине выросла до 80 гривен, что эквивалентно 135 российским рублям. По данным организации, это связано с тем, что на Херсонщине находится крупнейшая птицефабрика "Чернобаевский".

Также в "Союзе птицеводов Украины" отметили, что после начала спецоперации многие украинские предприятия по производству яиц были закрыты, а другие не смогли нарастить количество несущихся кур.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: