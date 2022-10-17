В память о Заслуженном артисте России: громкие и скандальные высказывания Бориса Моисеева

На 69-м году ушел из жизни советский и российский певец, артист, танцовщик и киноактер Борис Моисеев. В память мы вспоминаем его некоторые громкие и скандальные высказывания.

В отличии от многих российских звезд Борис Моисеев никогда не скрывал пластические операции. Он говорил, что убирал морщины и подтягивал лицо, а также то, что не видит смысла этого скрывать, так как «мужчина его лет не может просто так выглядеть на сорок, это неестественно».

Моисеев говорил, что деньги не являются злом, так как в современном мире это буквально все. Он говорил, что деньги в каком-то смысле — свобода. Впервые он ее почувствовал в 8 лет, когда продавал квас вместо продавщицы, которая отходила по своим делам, в Могилеве. Именно тогда он заработал первые деньги.

Артист как-то заявил, что «голубой» — это его первая рекламная компания, однако он «не голубой, не зеленый и не красный». Он один из первых певцов-геев в России, совершивших каминг-аут, однако публично практически никогда не говорил об этом. Кроме того, он заявлял, что не жалеет, что в его жизни появилась такая легенда, на которой он сделал себе имя, даже если к этому относятся негативно.

Борис Моисеев сравнивал свой возраст с роялем. Он говорил, что в «таком правильном душевном режиме, правильно настроен». Старый рояль — звучит лучше. По словам Моисеева, сколько человек дает добра и тепла, столько это и возвращается.