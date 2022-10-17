Шифрин продемонстрировал отличную форму, находясь в бассейне
2022-10-17
11:31
Юморист Ефим Шифрин поражает поклонников тем, что сумел сохранить отменное здоровье и подтянутую фигуру, дожив до 66 лет.
Ефим Шифрин не перестаёт удивлять своих фанатов отличным здоровьем и подтянутой фигурой.
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На днях юморист опубликовал снимок в сетях, где показал своё спортивное тело на зависть молодым. Артист находился в бассейне.
Шифрин признался, что его без конца зовут на передачи, чтобы поговорить о том, как ему удаётся в 66 лет быть таким здоровым и подтянутым. Звезда сцены и экраны признался, что "виною всему" мода на вечную молодость.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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