Шифрин продемонстрировал отличную форму, находясь в бассейне

2022-10-17

11:31

Юморист Ефим Шифрин поражает поклонников тем, что сумел сохранить отменное здоровье и подтянутую фигуру, дожив до 66 лет.

Ефим Шифрин не перестаёт удивлять своих фанатов отличным здоровьем и подтянутой фигурой.

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    На днях юморист опубликовал снимок в сетях, где показал своё спортивное тело на зависть молодым. Артист находился в бассейне.

    Шифрин признался, что его без конца зовут на передачи, чтобы поговорить о том, как ему удаётся в 66 лет быть таким здоровым и подтянутым. Звезда сцены и экраны признался, что "виною всему" мода на вечную молодость.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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