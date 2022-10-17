В Париже начато расследование по факту гибели 12-летней девочки, найденной в багажнике автомобиля

Начато судебное расследование по фактам убийства несовершеннолетней в возрасте до 15 лет, изнасилования несовершеннолетней с применением пыток и варварских действий, а также попытки сокрытия трупа.

Обвиняемые женщина и мужчина предстали в понедельник, 17 октября, перед следствием после обнаружения в пятницу в Париже тела 12-летней девочки в багажнике, сообщает источник в суде Парижа знакомый с ходом следствия.

Начато судебное расследование по факту убийства несовершеннолетней в возрасте до 15 лет в связи с изнасилованием, совершенным с применением пыток и попыткой сокрытия трупа, уточнил судебный пристав.

Он добавил, что обвинение просит суд о заключении двух подозреваемых под стражу.