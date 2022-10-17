Евросоюз направит сорок наблюдателей к границам Армении и Азербайджана

Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили отправку наблюдателей в приграничную зону между Азербайджаном и Арменией.

Днём 17 октября пресс-служба Европейского союза сообщила, что на минувшем заседании лидеров Министерств иностранных дел стран-участниц ЕС Брюссель окончательно согласовал позицию Евросоюза касательно вопроса конфликта между Арменией и Азербайджана, предметом которого является принадлежность Нагорного Карабаха.

Также в заявлении утверждается, что Европейский союз согласовал решение об отправке сорока независимых наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу.