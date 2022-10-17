Евросоюз направит сорок наблюдателей к границам Армении и Азербайджана
2022-10-17
11:38
Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили отправку наблюдателей в приграничную зону между Азербайджаном и Арменией.
Днём 17 октября пресс-служба Европейского союза сообщила, что на минувшем заседании лидеров Министерств иностранных дел стран-участниц ЕС Брюссель окончательно согласовал позицию Евросоюза касательно вопроса конфликта между Арменией и Азербайджана, предметом которого является принадлежность Нагорного Карабаха.
Также в заявлении утверждается, что Европейский союз согласовал решение об отправке сорока независимых наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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