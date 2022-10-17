Российский бизнес стал нанимать на работу самозанятых на замену мобилизованным

По данным сервисом по подбору работы и персонала YouDo и HH, российские компании «переключились» на наем на работу самозанятых, которые приходят на смену призванным на спецоперацию в Украине мобилизованным.

Согласно статистики сервисом YouDo и HH, спрос на услуги самозанятых россиян резко вырос после начала частичной мобилизации в стране. Платформы проводили два опроса, один в середине лета, второй — в конце сентября 2022 года.

Если летом число самозанятых в российском бизнесе составило 52%, то в конце сентября уже 56% (кроме того, спрос на самозанятых продолжает расти). По некоторым данным к концу года самозанятые будут занимать до 70% рынка вакансий российских компаний.

При этом большинство средних и крупных российских компаний готовы сотрудничать с 30-100 внештатными сотрудниками. Тем не менее, многие рассматривают и массовый найм самозанятых (это связано в том числе и отсутствием проверок для бизнеса, мораторий на который ввел президент России Владимир Путин).

Более того, российские работодатели ценят возможность привлекать на работу внештатных работников (самозанятых), особенно временно. Такая необходимость есть примерно у 30% российских компаний. Некоторые отмечают выгоду от налогового режима при найме самозанятых, которые уплачивают налог сами за себя.