Глава МИД Хорватии Грлич-Радман обвинил Сербию в нежелании вводить санкции против РФ
2022-10-17
11:52
Лидер хорватского МИДа Гордан Грлич-Радман утверждает, что сербское правительство осознанно не поддерживает санкции Брюсселя в отношении России.
17 октября министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман выступил на заседании глав МИД стран, входящих в Европейский союз, где заявил, что Сербия является кандидатом на членство в ЕС и желает примкнуть в ряды данной организации, однако является единственной страной в содружестве, которая не поддерживает выбранный Брюсселем курс.
Грлич-Радман напомнил, что именно сербское представительство в Евросоюзе выступает главным блокиратором большинства антироссийских санкций, чем мешает ЕС оказывать давление на Россию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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