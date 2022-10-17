Глава МИД Хорватии Грлич-Радман обвинил Сербию в нежелании вводить санкции против РФ

Лидер хорватского МИДа Гордан Грлич-Радман утверждает, что сербское правительство осознанно не поддерживает санкции Брюсселя в отношении России.

17 октября министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман выступил на заседании глав МИД стран, входящих в Европейский союз, где заявил, что Сербия является кандидатом на членство в ЕС и желает примкнуть в ряды данной организации, однако является единственной страной в содружестве, которая не поддерживает выбранный Брюсселем курс.

Грлич-Радман напомнил, что именно сербское представительство в Евросоюзе выступает главным блокиратором большинства антироссийских санкций, чем мешает ЕС оказывать давление на Россию.