Глава МИД Хорватии Грлич-Радман обвинил Сербию в нежелании вводить санкции против РФ

2022-10-17

11:52

Лидер хорватского МИДа Гордан Грлич-Радман утверждает, что сербское правительство осознанно не поддерживает санкции Брюсселя в отношении России.

17 октября министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман выступил на заседании глав МИД стран, входящих в Европейский союз, где заявил, что Сербия является кандидатом на членство в ЕС и желает примкнуть в ряды данной организации, однако является единственной страной в содружестве, которая не поддерживает выбранный Брюсселем курс.

Грлич-Радман напомнил, что именно сербское представительство в Евросоюзе выступает главным блокиратором большинства антироссийских санкций, чем мешает ЕС оказывать давление на Россию.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: