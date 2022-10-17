В Индии до конца 2022 года может начаться производство новейших автоматов АК-203

2022-10-17

11:57

Новейший российский автомат АК-203 могут начать собирать в Индии до конца текущего года.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил о том, что уже в 2022 году Российская Федерация наладит производство новейший автоматом Калашникова двухсотой серии на территории Индии.

С 18 по 22 октября в индийском городе Гандинагар пройдет международная оружейная выставка Defexpo India 2022. Именно там российская и индийская стороны обсудят вопрос открытия производства. 

По словам Михеева, планируется достигнуть стопроцентной локализации производства российских автоматов.

"Завод по производству автоматов Калашникова АК-203 в Корве готов до конца 2022 года начать выпуск продукции. В наших планах – 100-процентная локализация производства легендарных российских автоматов в Индии", - говорится в заявлении Михеева.

Опубликовано: Николай Скира







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