Рогов: армия Украины использует Киевскую ГЭС для захвата Запорожской АЭС

2022-10-17

11:57

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинские военные намерены штурмовать АЭС в Запорожье с использованием гидроэлектростанции в Киеве.

17 октября член совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов сообщил, что украинские военные готовят план по захвату Запорожской атомной электростанции путём поднятия уровня воды на объекте с помощью механизмом, находящихся в распоряжении Киевской ГЭС и других гидроэлектростанций.

По мнению Рогова, таким образом десант ВСУ намеревается по реке максимально приблизиться к Запорожской АЭС для взятия объекта штурмом.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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