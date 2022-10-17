Рогов: армия Украины использует Киевскую ГЭС для захвата Запорожской АЭС
2022-10-17
11:57
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинские военные намерены штурмовать АЭС в Запорожье с использованием гидроэлектростанции в Киеве.
17 октября член совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов сообщил, что украинские военные готовят план по захвату Запорожской атомной электростанции путём поднятия уровня воды на объекте с помощью механизмом, находящихся в распоряжении Киевской ГЭС и других гидроэлектростанций.
По мнению Рогова, таким образом десант ВСУ намеревается по реке максимально приблизиться к Запорожской АЭС для взятия объекта штурмом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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