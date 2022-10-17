Гладков: В результате очередного обстрела ВСУ в Белгородском районе пострадал пенсионер

Глава Белгородской области Гладков сообщил о последствиях очередного обстрела ВСУ.

Вооруженные силы Украины 17 октября снова обстреляли территорию Белгородской области. Несколько снарядов попали по частному сектору в Белгородском районе.

По заявлению главы Белгородской области Гладкова, на данный момент официально подтверждены попадания по 20 домовладениям.

"На данный момент повреждения зафиксированы более чем в 20 домовладениях. Есть повреждения на сетях ресурсоснабжающих организаций", - сообщил Гладков.

Также он отметил, что после обстрела пострадал пожилой мужчина. Он получил контузию. Сейчас ему оказывается помощь.

Ранее сообщалось, что после сегодняшнего обстрела непосредственно в Белгороде пострадали трое мирных жителей города.