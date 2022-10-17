Украина призывает исключить Россию из G20 после удара по Киеву

Украина в понедельник (17 октября) потребовала исключения России из клуба G20, за месяц до саммита, запланированного в Индонезии, после ударов дронов-камикадзе по Киеву рано утром в понедельник.

Как сообщают информационные агентства, Киев заявил о немедленном исключении России из членов стран «Большой двадцатки» в понедельник, после утренней атаки беспилотниками по объектам в центре украинской столицы.

Ранее сообщалось, что не менее трех взрывов произошло в Киеве рано утром 17 октября.

Глава администрации президента Украины заявил, что речь идет об атаке дронов-камикадзе.

Власти Украины пока не конкретизировали цели атаки и причиненный ущерб.